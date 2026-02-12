BASSANOCRONACA
12 Febbraio 2026 - 11.09

Controllato dalla Polizia di Stato aggredisce gli Agenti: denunciato pluripregiudicato

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Il 10 febbraio scorso alle ore 19:50 circa, gli agenti della Polizia di Stato di Bassano del Grappa, transitando in via Chilesotti, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato un uomo uscire dai servizi igienici ubicati all’interno della Stazione Ferroviaria. Alla vista degli Operatori, l’uomo ha assunto un atteggiamento sospetto.

Dagli accertamenti in banca dati è emerso che l’uomo, un cittadino rumeno di 31 anni, risultava destinatario di un provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Bassano del Grappa per 3 anni.

Richiesto di fornire spiegazioni in merito alla sua presenza sul territorio comunale, l’uomo ha cominciato a innervosirsi, poi, sollecitato dagli Agenti, ha consegnato spontaneamente un involucro in cellophane contenente circa 0,6 grammi di cocaina. A quel punto però ha aggredito fisicamente gli Agenti, procurando a due di loro ferite guaribili in 3 giorni.

Alla luce di quanto sopra, l’uomo è stato indagato in stato di libertà per i reati di violenza o minaccia, resistenza e lesioni personali a pubblico ufficiale e violazione del foglio di via.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Controllato dalla Polizia di Stato aggredisce gli Agenti: denunciato pluripregiudicato | TViWeb Controllato dalla Polizia di Stato aggredisce gli Agenti: denunciato pluripregiudicato | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy