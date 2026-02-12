Controllato dalla Polizia di Stato aggredisce gli Agenti: denunciato pluripregiudicato

Il 10 febbraio scorso alle ore 19:50 circa, gli agenti della Polizia di Stato di Bassano del Grappa, transitando in via Chilesotti, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato un uomo uscire dai servizi igienici ubicati all’interno della Stazione Ferroviaria. Alla vista degli Operatori, l’uomo ha assunto un atteggiamento sospetto.

Dagli accertamenti in banca dati è emerso che l’uomo, un cittadino rumeno di 31 anni, risultava destinatario di un provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Bassano del Grappa per 3 anni.

Richiesto di fornire spiegazioni in merito alla sua presenza sul territorio comunale, l’uomo ha cominciato a innervosirsi, poi, sollecitato dagli Agenti, ha consegnato spontaneamente un involucro in cellophane contenente circa 0,6 grammi di cocaina. A quel punto però ha aggredito fisicamente gli Agenti, procurando a due di loro ferite guaribili in 3 giorni.

Alla luce di quanto sopra, l’uomo è stato indagato in stato di libertà per i reati di violenza o minaccia, resistenza e lesioni personali a pubblico ufficiale e violazione del foglio di via.