Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta: solidarietà e mezzi per l’Emilia Romagna

Questa mattina all’alba le squadre speciali del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta sono partite in direzione Conselice (RA) e Bagnacavallo (RA). 13 operai e 5 motopompe per aiutare i colleghi del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, pronti ad accoglierli in un territorio devastato dall’alluvione. Le squadre sono state dotate con 2 motopompe da 300l/sec, 2 da 200 l/sec e 1 da 150 l/sec. All’arrivo provvederanno a montarle e ad assicurarsi che entrino in funzione.

“Il Consorzio grazie all’esperienza e alla specializzazione del proprio personale, non è nuovo ad operazioni di questo tipo. – dichiara il Presidente del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta Silvio Parise – neanche un anno fa eravamo impegnati a supporto delle popolazioni delle Marche colpite dall’alluvione. Questi fenomeni sono sempre più frequenti e in passato hanno colpito anche le nostre zone, sappiamo cosa significa, per questo per noi è importante poter esprime concretamente la nostra solidarietà verso le popolazioni colpite.”

La missione è in coordinamento con ANBI VENETO.