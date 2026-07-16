Concorso nazionale Pizza allo stoccafisso: svelati i primi tre finalisti

Alessandro Buono, Davide Sala e Stefano Franzon conquistano i primi tre pass per la finalissima. Visto il grande successo, l’Associazione Eccellenza Nella Pizza prolungherà i termini per candidarsi alla sfida dell’anno: l’unione tra arte bianca e lo stoccafisso Tørrfisk fra Lofoten IGP.

La sfida nazionale per la miglior pizza con protagonista lo stoccafisso di Norvegia entra nel vivo e riserva subito un colpo di scena. Dopo il successo della semifinale svoltasi a Vicenza durante la quarta edizione di Pizza In Piazza, il Festival della Pizza d’Autore del Veneto tenutosi dal 26 al 28 giugno; l’Associazione Eccellenza Nella Pizza annuncia ufficialmente i nomi dei primi tre finalisti, che si contenderanno il titolo il prossimo autunno.

Ad aver superato la severissima selezione della giuria di esperti:

Alessandro Buono della pizzeria Amordipizza (Paese, TV)

Davide Sala della pizzeria Dal Presidente (Lumignano, VI)

Stefano Franzon della pizzeria La Colombara (Lupia, VI)

I tre professionisti hanno saputo interpretare al meglio il tema del concorso, fondendo la tradizione dell’arte bianca italiana con il pregiato Stoccafisso Tørrfisk fra Lofoten IGP, un prodotto ittico d’eccellenza che da quasi 600 anni fa parte della cultura gastronomica della penisola italiana.

La proroga delle iscrizioni

La qualità delle ricette e il grande entusiasmo generato dal contest hanno spinto moltissimi pizzaioli da tutta Italia a richiedere la possibilità di candidarsi anche oltre la scadenza iniziale. Per accogliere questo forte interesse e dare a tutti una chance, gli organizzatori hanno deciso ufficialmente di allungare i tempi per le iscrizioni fino al 30 settembre 2026.

I pizzaioli italiani che desiderano accettare la sfida creativa hanno quindi una nuova opportunità. Per partecipare basterà inviare una mail all’Associazione Eccellenza Nella Pizza (info@eccellenzanellapizza.it) indicando il nome della pizza, la descrizione della ricetta con gli ingredienti utilizzati e una foto del piatto finito.

I prossimi passi verso la finale

Al termine della nuova finestra di iscrizione, la giuria selezionerà gli ulteriori tre finalisti. I sei maestri pizzaioli scelti si sfideranno questo autunno in un cooking show esclusivo, all’interno di una location d’eccellenza che verrà svelata nelle prossime settimane.

A decretare il vincitore assoluto saranno i fondatori dell’Associazione Eccellenza Nella Pizza insieme ai responsabili del consorzio Tørrfisk fra Lofoten di Norvegia.

In palio, oltre a una targa dedicata, un premio del valore di 1.000 euro per sostenere e valorizzare l’attività del mastro pizzaiolo vincitore. Inoltre, tutte le pizzerie che decideranno di mantenere la pizza allo stoccafisso nel proprio menù verranno inserite nel sito ufficiale del consorzio norvegese, che mappa le migliori realtà ristorative d’Italia.

Per ulteriori informazioni e contatti stampa: +39 345 8812764

Stoccafisso Tørrfisk fra Lofoten IGP

Ottenuto esclusivamente dal pregiato merluzzo artico (Skrei) e lasciato essiccare naturalmente all’aria aperta nelle Isole Lofoten, questo stoccafisso è il primo alimento non europeo ad aver ottenuto il riconoscimento IGP e racchiude oltre mille anni di storia e tradizione norvegese. Grazie al clima unico del circolo polare artico, il pesce mantiene intatte tutte le proprietà nutritive, trasformandosi in un concentrato di sapore e versatilità.

Il legame tra lo stoccafisso e il nostro paese affonda le radici in una storia unica che risale al 1432, quando il nobile mercante veneziano Pietro Querini naufragò proprio tra i ghiacci delle Isole Lofoten, selvaggio arcipelago norvegese, e ne riportò i primi esemplari in Italia, dando inizio a un’amicizia gastronomica che dura da secoli. Oggi l’Italia è il primo mercato mondiale per il Tørrfisk fra Lofoten IGP: un’eccellenza che unisce la purezza dei mari norvegesi alla creatività della nostra cucina.

L’Associazione Eccellenza Nella Pizza

Nasce senza scopo di lucro nel 2019, per promuovere la cultura della pizza e tutelare i prodotti di qualità con filiera di produzione italiana che la accompagnano. L’obiettivo è quello di riunire i migliori mastri pizzaioli e affiancarli con supporto nella crescita e nel successo. Per questo l’Associazione organizza con costanza workshop di formazione e aggiornamento per gli associati, insieme ad eventi al pubblico di risonanza nazionale. Il più importante di questi è “Pizza In Piazza”, che si svolge annualmente in Piazza dei Signori a Vicenza, creando un ponte di confronto tra tradizione e pizza contemporanea.

Pizza In Piazza, il Festival della Pizza d’Autore

Una tre giorni tutta dedicata al simbolo della cucina italiana più amato nel mondo.

La pizza torna protagonista in una delle piazze più suggestive d’Italia per raccontare le sue diverse espressioni e le tendenze del momento. Dal 26 al 28 Giugno, Piazza dei Signori a Vicenza ha ospitato la quarta edizione di Pizza In Piazza, l’evento firmato dall’Associazione Eccellenza Nella Pizza (AENP), che unisce appassionati e professionisti alla scoperta del mondo pizza in Veneto, tra firme d’eccellenza e nuove promesse.