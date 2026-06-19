Concluso il concorso “Sulla Giusta Strada” 2025/2026: un viaggio alla scoperta della mobilità sostenibile

Verona, 19 giugno 2026 – Si è conclusa la terza edizione del concorso “Sulla Giusta Strada” 2025/2026 promosso da Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova del Gruppo A4 Holding, in collaborazione con Fondazione Arena di Verona, Associazione Giochi Antichi, Parco Natura Viva e Verona Strada Sicura.

L’iniziativa ha coinvolto le classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie del Veneto e della provincia di Brescia con l’obiettivo di sensibilizzare gli alunni sull’importanza della mobilità sostenibile, attraverso un percorso educativo e creativo dedicato alla sicurezza stradale, alla tutela ambientale e alla valorizzazione del territorio.

Il concorso ha previsto la realizzazione di elaborati digitali, compositivi o artistici da parte di studenti singoli o classi intere, chiamati a esprimere idee e proposte innovative legate ai temi della sostenibilità e della mobilità consapevole.

Gli studenti che hanno partecipato all’iniziativa hanno dimostrato grande creatività, sensibilità e attenzione nei confronti dell’ambiente, del territorio e della sicurezza stradale. I premi assegnati alle classi vincitrici hanno compreso uscite didattiche formative organizzate con i partner del concorso presso il Parco Natura Viva di Verona, la Fondazione Arena di Verona, l’Associazione Giochi Antichi e la sede di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, oltre a contributi economici per l’acquisto di materiale didattico.

Di seguito i vincitori dei premi assoluti per ciascuna categoria:

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO – 1° Premio Assoluto

Istituto Comprensivo Porto Viro (RO) – Classi Quinta A-B

Elaborato: “Racconti in tavola: la tradizione polesana nel piatto”

TUTELA AMBIENTALE – 1° Premio Assoluto

Istituto Comprensivo Fabiani di Barbarano Mossano (VI) – Classi Terza-Quinta A

Elaborato: “Nel cuore verde di Barbarano Mossano: Custodiamo la Natura”

SICUREZZA STRADALE – Riconoscimento Speciale della Giuria

Per la categoria Sicurezza Stradale quest’anno non è stato assegnato un vincitore assoluto. La giuria ha tuttavia deciso all’unanimità di invitare la Classe Quinta A dell’Istituto Comprensivo Pasini Grisetti di Baruchella (RO), autrice dell’elaborato “Il progetto urbano che vorrei”, a partecipare all’uscita didattica “La sicurezza in autostrada” presso la sede di Verona di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova.

Sono stati inoltre premiati i migliori elaborati per tipologia all’interno delle diverse categorie:

Sicurezza Stradale – 1° Premio Elaborato Digitale

Istituto E. L. Corner di Fossò (VE) – Classe Quinta A

Elaborato: “I supereroi delle Strade di Galta”

Tutela Ambientale – 1° Premio Elaborato Compositivo

Istituto Corrà di Isola della Scala (VR) – Classe Quarta B

Elaborato: “L’ecologia è la chiave”

Valorizzazione del Territorio – 1° Premio Elaborato Digitale

Istituto Palladio di Pojana Maggiore (VI) – Classe Quinta A

Elaborato: “Il sogno di Villa Repeta”