Concerto di Sting annullato definitivamente, previsto il rimborso dei biglietti 

Il concerto di Sting, in programma domenica 6 luglio al Parco Ragazzi del ’99 di Bassano del Grappa nell’ambito di Bassano Music Park, è stato definitivamente cancellato. Dopo l’annullamento causato dalle avverse condizioni meteo, non è stato possibile individuare una nuova data per il recupero. I biglietti sarannorimborsati. Tutti gli acquirenti che hanno acquistato online tramite i circuiti di vendita Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket riceveranno automaticamente il rimborso sulla modalità di pagamento utilizzata al momento dell’acquisto, a partire dal 31 luglio. Chi invece ha acquistato presso i punti vendita potrà richiedere il rimborso, rivolgendosi al circuito di riferimento, dal 14 al 31 luglio.

Valerio Simonato, organizzatore e titolare di DuePunti Eventi: “Abbiamo cercato fino all’ultimo di realizzare il concerto, nonostante le previsioni meteo sfavorevoli, anche anticipandone l’inizio. Purtroppo, un violento acquazzone ha reso l’area impraticabile, costringendoci prima all’annullamento della serata e ora alla cancellazione definitiva. Siamo profondamente dispiaciuti, soprattutto per il pubblico, giunto per la maggior parte da fuori città e regione. Tuttavia, le ragioni di sicurezza hanno avuto la priorità. Il sindaco, d’intesa con la Prefettura, ha firmato un provvedimento che disponeva la sospensione di tutte le attività all’aperto. Ci scusiamo per i disagi e confidiamo nella comprensione degli spettatori, che potranno ottenere il rimborso del biglietto. Purtroppo, non possiamo restituire la magia di una serata che avrebbe visto protagonista una star mondiale come Sting. Abbiamo sperato in un recupero, ma motivi organizzativi legati al tour di Sting non hanno consentito di individuare una nuova data.”