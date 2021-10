Colto da malore in montagna: muore cacciatore 78enne

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Questa mattina, alle 8.20, un cacciatore è stato colto da un malore a Baita dei Santi, a Zevio, in provincia di Verona. L’uomo, 78 anni, è stato trovato in un prato, dopo l’allarme lanciato dal suo compagno di caccia. Equipe medica e tecnico di elisoccorso hanno cercato di rianimare l’uomo, senza però riuscirci e potendo solo constatarne il decesso. La salma è stata recuperata con un verricello di 40 metri e portata alla baita per essere affidata ai carabinieri e al carro funebre.