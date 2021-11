Colombara: “Il parcheggio dell’ospedale è un far west”

Il consigliere di opposizione (Quartieri al Centro), Raffaele Colombara, presenta una interrogazione documentata da molte foto, sulla situazione del parcheggio dell’ospedale San Bortolo.

“Discussioni per i posti con liti tra automobilisti” – scrive – “code che si sommano a quelle che già si verificano per il numero di posti limitato; intasamenti su viale Rodolfi; parcheggi fuori dai posti designati con conseguente riduzione e perdita di stalli. Difficoltà per i Disabili. Chi risponde? Quando verranno tracciate le strisce?“

Ecco il testo dell’interrogazione

Questa volta non si tratta di parcheggiatori abusivi, ma tensioni e disservizi continuano a non mancare in un luogo della città già delicato di suo. L’assoluta mancanza di segnaletica orizzontale sta creando un vero far-west ai parcheggi del San Bortolo lungo viale Rodolfi. Mancano letteralmente le righe blu a terra: più che le parole, parlano le immagini, che mostrano righe che sarebbe generoso definire sbiadite, ma sono in realtà del tutto assenti.

Lo stato della pittura è tale da dimostrare che la situazione è abbandonata lì da molto tempo: chissà se anche in questo caso è colpa delle precedenti amministrazioni, o, visto che adesso c’è un nuovo gestore del servizio della sosta, questa non sia la scusa per scaricare la responsabilità sul vecchio gestore, AIM!

Di sicuro l’assenza delle righe blu tracciate a terra crea notevole confusione e conseguenti disservizi: in mancanza di indicazioni gli automobilisti tendono a parcheggiare fuori dagli spazi assegnati, lasciando più spazio tra le auto con la conseguenza che si perdono stalli; questo avviene in entrambi i parcheggi, particolarmente lungo parco Querini, dove la conformazione dell’area dà luogo a parcheggi in alcuni casi assai “creativi”. Non meno grave la situazione per gli stalli gialli riservati ai disabili, che si trovano ad affrontare una difficoltà supplementare.

E allora, lasciamo stare per carità di patria l’attraversamento pedonale di fronte al vecchio ingresso dell’ospedale a Porta San Bortolo, rimasto un anno privo di strisce pedonali: se in quel caso l’assessore con uno dei suoi perentori post su Facebook aveva bacchettato i cittadini di non essere abbastanza pazienti, che dire di questa ben più grave e vergognosa situazione lungo viale Rodolfi? Di quali dosi di tranquillanti ed anestetici dovrebbero dotarsi i Vicentini che provano a trovare parcheggio per andare all’ospedale? Forse l’assessore fa proprio conto della vicinanza del Pronto Soccorso Berico…

Tutto ciò premesso

SI CHIEDE

all’amministrazione

di chi sia la responsabilità della segnaletica orizzontale presso i parcheggi dell’ospedale lungo viale Rodolfi;

se ritenga giunto il tempo di un opportuno rifacimento delle strisce blu e di una sistemazione del fondo del parcheggio;