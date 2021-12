Clochard litigano per posto letto: 40enne romeno ferito a colpi di spada

Un senzatetto romeno, di quarant’anni, è stato ferito alla testa da un altro clochard, 43 anni, anch’egli romeno, con la replica di un gladio, la spada utilizzata dai romani. I fatti sono accaduti lunedì sera agli ex Magazzini generali di via Farini. L’aggressore è stato denunciato per minacce e lesioni dolose aggravate; l’aggredito, invece, è stato accompagnato in pronto soccorso e dimesso con una prognosi di dieci giorni. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

L’allarme è scattato in tarda serata: secondo la ricostruzione, i due clochard, entrambi già noti alle forze dell’ordine, avrebbero discusso perché rivendicavano lo stesso giaciglio all’interno della tendopoli allestita negli edifici. A causa dei fumi dell’alcol la situazione sarebbe degenerata e il 43enne avrebbe estratto il gladio, sferrando un violento colpo al capo dell’altro. Fortunatamente, lama e punta erano senza filo, quindi il taglio non è stato profondo, ma la vittima ha comunque iniziato a perdere sangue ed è stato avvisato il 112.

Il ferito è stato portato al San Bortolo, mentre l’aggressore è stato identificato e denunciato in caserma.

Si tratta del secondo episodio in via Farini degli ultimi giorni: domenica sera, infatti, un 40enne marocchino era stato segnalato in stato di agitazione. Sul posto era arrivata una pattuglia dei militari, che ha trovato il clochard con in mano un grosso cacciavite, nascosto sotto una coperta. Una volta disarmato e bloccato, rinvenendo poi un secondo cacciavite e una forbice. A quel punto l’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e ricoverato in psichiatria.