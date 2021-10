CioccolandoVi: 16 anni d’amore con Vicenza

CioccolandoVi torna protagonista di un goloso weekend in centro storico. Dopo lo stop dello scorso anno quando, a causa dell’andamento della pandemia di Covid, non è stato possibile organizzare l’evento in sicurezza, Vicenza ritrova la sua manifestazione più golosa, per dolci momenti all’insegna del cioccolato di qualità.

L’edizione 2021, è la sedicesima e si svolgerà in piazza dei Signori e in contra’ Garibaldi, da venerdì 22 a domenica 24 ottobre.L’evento, come sempre è organizzato da Confcommercio Vicenza in collaborazione con il Comune di Vicenza e lo sponsor 50&Più Vicenza.

CioccolandoVi 2021 è stata presentata oggi in sala Stucchi a palazzo Trissino dal sindaco Francesco Rucco, dall’assessore alle attività produttive e al turismo Silvio Giovine e dal direttore Confcommercio Vicenza Ernesto Boschiero.

“La nostra amministrazione sta lavorando molto per rivitalizzare il centro storico grazie ad un gioco di squadra che coinvolge tutti gli assessorati comunali e le associazioni del territorio sempre disponibili in particolare nella fase di ripartenza – ha dichiarato il sindaco Francesco Rucco -. E il successo dei nostri sforzi è dimostrato dalla presenza di tante persone in centro storico che apprezzano le nostre proposte e che contribuiscono a rendere la città vitale”.

“E’ un piacere ospitare la nuova edizione di CioccolandoVi diventata ormai una tradizione nel nostro palinsesto di eventi – ha sottolineato Silvio Giovine, assessore alle attività produttive e turismo del Comune di Vicenza -. 22 gli espositori tra piazza dei Signori e contra’ Garibaldi che proporranno dolci prelibatezze di alta qualità e che, sono certo, attireranno numerosi visitatori non solo dalla provincia, ma anche da altre Regioni.CioccolandoVi è uno dei tanti eventi su cui lavoriamo costantemente, attrattori fondamentali per la rivitalizzazione del centro storico che sta garantendo anche in queste settimane di ottobre una presenza importante di turisti in città”.

“Siamo soddisfatti per aver potuto organizzare un’altra edizione di CioccolandoVi dopo lo stop dello scorso anno – ha dichiarato il direttore Confcommercio Vicenza Ernesto Boschiero -. La manifestazione si inserisce tra gli eventi che invitano, dopo un anno e mezzo di restrizioni, a riappropriarsi degli spazi e vivere piacevoli momenti nella propria città. In questa occasione, il motivo attrattore sarà il buon cioccolato, che riempirà per tre giorni le due piazze centrali. L’auspicio è che si respiri il clima della festa ritrovata, nonché il ritorno a Vicenza degli “amici” cioccolatieri, alcuni ormai presenti a CioccolandoVi da ben 16 edizioni. L’evento crediamo possa essere l’occasione per molti di scegliere Vicenza come meta per il weekend, apprezzando la nuova vivacità che, grazie agli operatori commerciali e al grande lavoro del Comune, sta coinvolgendo tutto il centro storico”.

Negli spazi elegantemente allestiti saranno presenti 22 aziende, che operano, con tradizione e passione, nel mondo del cioccolato. Tra gli stand sarà possibile incontrare e conoscere alcuni dei più noti maestri cioccolatieri d’Italia e ammirare, acquistare e gustare le prelibatezze, appositamente preparate per CioccolandoVi 2021. Un’occasione unica per apprezzare il legame indissolubile fra le proposte al cioccolato e chi le crea, ovvero quell’elemento caratterizzante che distingue per qualità e creatività ogni singolo prodotto.

Solo per fare qualche nome, a Vicenza, saranno presenti nei loro stand, i maître chocolatier Davide Marcantognini, Eros Moro, Antonio Marino, Davide Appendino, Gianluca Bertolino, Antonio Schettini. E ancora i maestri cioccolatieri fondatori dell’ACAI, l’Associazione Cioccolatieri Artigiani Italiani, nata nel 2007 per valorizzare, tutelare e difendere il Cioccolato puro, il Cioccolato con 100% di burro di cacao. Parliamo dei Maestri cioccolatieri Marco Biolzi, Francesco Liotta e Enrica Vicchi Musante, Gabriele e Diego Mainero, Maurizio Obialero, Giorgio e Carla Zanlari.

Tra gli stand si potrà trovare il cioccolato in ogni varietà, gusto e forma: praline, tavolette al cioccolato al latte, fondente, extrafondente, gianduia e aromatizzato, cioccolato monorigine, creme spalmabili, liquori al cioccolato; le deliziose torte, come la sacher, la gubana; frutta ricoperta di cioccolato, cioccolatini ripieni, cremini, dragées, gianduia, tartufi, cuneesi; e ancora: nocciolati, cioccolecca e i più svariati soggetti di cioccolato.

Quest’edizione di CioccolandoVi conserva la caratteristica di ospitare un numero relativamente ristretto di aziende partecipanti, selezionate secondo criteri di qualità, esperienza e luoghi di tradizione per le lavorazioni del cacao. Infatti, “merita” un posto a CioccolandoVi solo chi propone al pubblico prodotti non industriali e dà garanzia di processi di produzione controllati. Anche per questo negli anni la manifestazione ha riscosso un successo crescente di pubblico, ma soprattutto di estimatori di cioccolato di qualità che sanno di poter trovare a Vicenza gli stand di alcuni tra i migliori cioccolatieri d’Italia.

In occasione di CioccolandoVi 2021, l’Associazione culturale “La Rua” propone a tutti gli appassionati di cioccolato una passeggiata tra gli stand dei maestri cioccolatieri e in alcune vie del centro storico alla scoperta di botteghe, palazzi e personaggi della città, che hanno un implicito o esplicito riferimento al cioccolato. Per il CioccolandoVi Tour l’appuntamento è sabato 23 ottobre dalle 17 alle 18.30 e domenica 24 ottobre dalle 10 alle 12.Il tour avrà luogo tra le piazze e le contrade limitrofe a piazza dei Signori alla scoperta della Pasticceria Rudatis (non più esistente) e di altri “dolci” locali storici, come La Veneziana di Ferracina, Sorarù, Agli Scrigni, Albergo Due Mori, La Meneghina e Ciocco Lato.Il percorso sarà il seguente: contra’ Santa Barbara, piazza delle Erbe, piazzetta Palladio, piazza Duomo, contra’ Do Rode, contra’ Cavour, contra’ del Monte.È gradita la prenotazione al numero 3458097108 o via mail larua@ctg.it. Saranno formati piccoli gruppi, così da poter facilmente muoversi tra gli stand, incontrare i maestri cioccolatieri e conoscere la loro arte.

L’associazione 50&Più, sponsor della manifestazione, sarà presente a CioccolandoVi con un proprio stand dove saranno esposte le opere dei 50&Più vicentini partecipanti al recente Meeting della creatività e al concorso nazionale di prosa, poesia e pittura di Baveno. Il personale dell’associazione sarà quindi a disposizione degli interessati per dare informazioni sul programma delle attività e delle occasioni conviviali pensate per tutti gli over 50, in particolare sui prossimi corsi: “Per una sana e gustosa alimentazione”; “L’abc del computer e della navigazione”; “Word excel base”.

Gli stand di Cioccolandovi 2021 saranno aperti al pubblico venerdì 22 ottobre dalle 13 alle 23, sabato 23 ottobre dalle 9 alle 24 e domenica 24 ottobre dalle 10 alle 20.

L’inaugurazione della sedicesima edizione di CioccolandoVi 2021 si terrà venerdì 22 ottobre alle 13 in piazza dei Signori. Saranno presenti l’assessore alle attività produttive e al turismo Silvio Giovine, il presidente della delegazione Confcommercio Vicenza Nicola Piccolo, il direttore Confcommercio Vicenza Ernesto Boschiero, il presidente dell’associazione 50&Più Fiorenzo Marcato.

L’evento si svolge nel rispetto delle normative per la prevenzione della diffusione del Covid 19.

Altre informazioni sul sito www.cioccolandovi.it

CioccolandoVi è inserita tra le iniziative della Domenica ecologica del 24 ottobre dedicata al tema dei cambiamenti climatici che prevede il blocco del traffico all’interno delle mura cittadine dalle 9 alle 18. Informazioni: https://www.comune.vicenza.it/uffici/cms/domenicaecologica24ottobre2021.php