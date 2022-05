Cerimonia dell’alzabandiera solenne oggi in Caserma “Chinotto”

Ha ripreso oggi, presso la Caserma “Chinotto” di Vicenza, sede del CoESPU (Centro di Eccellenza per le Stability Police Units), la Cerimonia dell’Alzabandiera Solenne, dopo l’interruzione dovuta alla pandemia. L’ormai consolidata tradizione vicentina vede, ogni primo lunedì del mese, l’incontro tra il CoESPU ed il tessuto sociale cittadino.

Il consueto schieramento internazionale era costituito dagli appartenenti ai tre Reparti permanentemente ospitati nella Caserma di Via Medici (CoESPU, Quartier Generale della Gendarmeria Europea e NATO Stability Policing Center of Excellence) e dai Labari e Medaglieri delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, tra cui i diversi membri dell’Istituto Nazionale del Nastro Azzurro, del Nastro Verde e del Comitato “Lampada della Pace”. Erano presenti inoltre diversi rappresentanti delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle Società Sportive, Culturali e i Club Services.

Tra gli ospiti di rilievo il Questore di Vicenza, dottor Paolo Sartori, l’Assessore alla Protezione Civile, all’Agricoltura e Infrastrutture Mattia Ierardi della Città di Vicenza, il Procuratore Aggiunto della Procura di Vicenza, dottoressa Orietta Canova, il dott. Mattia Veronese in rappresentanza della Provincia di Vicenza, la dottoressa Patrizia Russo in rappresentanza del Prefetto di Vicenza e la dottoressa Nicoletta Morbioli, Provveditore agli Studi della Provincia di Vicenza.

Era inoltre presente il Generale di Divisione dell’Esercito degli Stati Uniti Andrew Rohling, Comandante del “Southern European Task Force – Africa.

Il Direttore del CoESPU, Generale di Brigata Giovanni Pietro Barbano, ha rivolto un saluto di benvenuto a tutte le Autorità intervenute e alla cittadinanza, ringraziando in maniera sentita i giovani alunni delle scuole Prati e Antonio Barolini di Vicenza che hanno allietato con la loro gioia ed entusiasmo la cerimonia dell’Alzabandiera Solenne. In seguito ai ragazzi sono state mostrate alcune porzioni delle strutture del Centro di Eccellenza. Il Generale Barbano nella sua prolusione ha ricordato che il CoESPU, nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia, dal 2021 ad oggi ha ospitato ben 30 corsi internazionali in presenza, e 2 esercitazioni internazionali. Soltanto lo scorso venerdì infatti si è concluso il Modulo sul Diritto Internazionale Umanitario e sui Diritti Umani, in favore di circa 100 Ufficiali provenienti da Italia, Afghanistan e Somalia e già a partire da domani, lancerà ulteriori 5 corsi internazionali, che tratteranno argomenti di estrema importanza e attualità, come la protezione dei bambini, delle donne e degli anziani nel contesto delle operazioni di pace.