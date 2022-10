Cerca di rubare una bici in piazza Castello: denunciato da un altro cittadino

La Pattuglia della Squadra “Volanti” è intervenuta in piazza Castello a Vicenza quando un comune cittadino, mentre passeggiava, ha notato un soggetto che con un atteggiamento sospetto stava armeggiando con alcune tenaglie su una bicicletta. Giunto sul posto, l’equipaggio delle “Volanti” ha immediatamente individuato T.A., 34 anni, vicentino, ancora intento a spezzare il lucchetto che assicurava la bici a degli stalli.

L’uomo è stato accompagnato in Questura per l’identificazione ed è risultato avere a carico precedenti specifici per alcune azioni delittuose in città e in provincia, soprattutto per furto e rapina impropria. Inoltre, l’uomo era stato destinatario delle misure di prevenzione quali l’avviso orale e il foglio di via obbligatorio con divieto di rientro nel Comune di Vicenza per tre anni. Il 34enne è stato quindi arrestato e i suoi attrezzi sequestrati.