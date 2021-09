Il Censimento Istat “arriva” a Noventa Vicentina

Il censimento Istat arriva anche a Noventa Vicentina. A partire dal 1 ottobre, infatti, inizieranno le operazioni relative al Censimento Permanente della Popolazione. Le famiglie coinvolte sono state estratte a campione dall’ISTAT: una parte di queste ha già ricevuto o riceverà a breve una lettera che fornisce le istruzioni per compilare autonomamente il questionario, mentre un’altra parte delle famiglie estratte sarà contattata per un’intervista a domicilio da rilevatori muniti di un apposito cartellino di riconoscimento. L’ufficio anagrafe fornirà supporto alle famiglie che riceveranno la lettera per la compilazione autonoma del questionario e che non siano in grado di provvedere, e alle famiglie contattate dai rilevatori che necessitano di chiarimenti e rassicurazioni o che chiedono una modalità di compilazione del questionario diversa dall’intervista a domicilio. “Si confida nella partecipazione e collaborazione della cittadinanza coinvolta nella rilevazione – commenta il sindaco Mattia Veronese – ricordando che la risposta ai questionari è obbligatoria e che in caso di inadempienza o rifiuto l’ISTAT applica una sanzione. L’ufficio anagrafe sarà a disposizione per tutto il periodo in cui si svolgerà la rilevazione per fornire ogni ulteriore chiarimento”.