Noventa – Inaugurata la “Scuola dei Mestieri” di OTB con il ministro Urso

È stata inaugurata venerdì 27 marzo a Noventa Vicentina la quinta edizione della “Scuola dei Mestieri” del Gruppo OTB, l’academy interna dedicata alla formazione dei futuri talenti del Made in Italy. L’avvio del nuovo percorso formativo coincide con le celebrazioni della Giornata Nazionale del Made in Italy e segna un ulteriore passo nell’impegno del gruppo nel trasmettere competenze artigianali e manifatturiere alle nuove generazioni.

All’evento hanno partecipato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, insieme a rappresentanti delle istituzioni, del mondo produttivo e della stampa, accolti da Renzo Rosso, presidente e fondatore del Gruppo OTB, e da Ubaldo Minelli, amministratore delegato del gruppo e di Staff International.

Un progetto per trasmettere il sapere artigianale

La Scuola dei Mestieri nasce con l’obiettivo di preservare e valorizzare il patrimonio di conoscenze che sta alla base della moda italiana di qualità. Il percorso si sviluppa all’interno di Staff International, cuore produttivo e logistico del gruppo, dove ogni giorno prendono forma capi e accessori destinati alle passerelle e alle boutique di tutto il mondo.

“Il Made in Italy è un patrimonio che nasce dall’incontro tra creatività e competenze”, ha dichiarato Renzo Rosso, sottolineando l’importanza di formare nuove professionalità capaci di garantire il futuro della filiera. Sulla stessa linea l’amministratore delegato Ubaldo Minelli: “Oltre l’85% degli allievi è stato inserito nelle aziende del Gruppo, a dimostrazione dell’efficacia del progetto”.

Anche il ministro Urso ha evidenziato il valore dell’iniziativa: “La Scuola dei Mestieri interpreta al meglio la tradizione manifatturiera italiana, dove il sapere si tramanda come nelle botteghe rinascimentali”.

Due edizioni e nuovi percorsi nel 2026

Per la prima volta, nel 2026 la Scuola si articolerà in due edizioni annuali, una a marzo e una a settembre, ampliando il numero dei partecipanti. Il percorso, della durata di sei mesi, combina formazione teorica e attività pratiche con tirocinio professionalizzante a stretto contatto con maestri artigiani e professionisti del settore.

Il programma prevede laboratori su materiali e tessuti, approfondimenti sullo sviluppo delle collezioni, innovazione e sostenibilità, oltre a sessioni di mentorship. Nei primi tre mesi gli allievi si concentrano su sartoria e confezione, per poi specializzarsi in sviluppo prodotto, modelleria e sartoria.

Oltre 50 talenti formati

Dall’avvio del progetto sono stati formati oltre 50 giovani, con più dell’85% inserito nelle aziende del gruppo. Un risultato che conferma la crescente domanda di figure professionali qualificate nel settore moda e lusso.

Il percorso è rivolto a neodiplomati di scuole tecniche, ITS e laureati in ambito moda. Per l’edizione di settembre sarà possibile candidarsi inviando un video CV di 60 secondi all’indirizzo academy@staffinternational.com.

Il legame con il territorio

L’inaugurazione è stata anche l’occasione per valorizzare la tradizione tessile del territorio vicentino, che affonda le radici negli anni ’50 con lo storico stabilimento Marzotto e si sviluppa nei decenni successivi grazie a laboratori artigianali e imprese del settore denim.

È proprio in questo contesto che nasce l’esperienza imprenditoriale di Renzo Rosso con Diesel e, successivamente, il rilancio di Staff International sotto il Gruppo OTB. Un percorso che ha riportato a Noventa Vicentina la produzione di importanti marchi del lusso, puntando sulle competenze delle maestranze locali.

Il commento del sindaco

“Questa scuola rappresenta un’opportunità straordinaria per il nostro territorio e per i giovani – ha dichiarato il sindaco Mattia Veronese –. Qui si uniscono tradizione e innovazione, dando continuità a una storia produttiva che ha reso grande Noventa Vicentina. Investire nella formazione significa investire nel futuro della nostra comunità e del Made in Italy”.

La Scuola dei Mestieri si conferma così un progetto strategico non solo per il Gruppo OTB, ma per l’intero sistema moda italiano, con l’obiettivo di garantire continuità, qualità e innovazione a uno dei settori più rappresentativi del Paese.