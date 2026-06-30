C’è troppa gente, odio tutti!

di Vecio Fastidioso

Lo so. È una frase terribile.

Politicamente scorretta. Poco elegante. Forse anche ingiusta.

Ma ditemi che almeno una volta non l’avete pensata anche voi.

Esci di casa per comprare il pane. Coda.

Vai al supermercato alle 11 del mattino di un martedì convinto di essere furbo. Coda.

Prenoti una visita a una mostra. Sold out.

Vuoi fare una passeggiata in montagna per respirare un po’ di pace e trovi una processione che nemmeno il Cammino di Santiago. Arrivi in cima e c’è la fila per fare la foto.

Spiaggia? Un gigantesco parcheggio umano.

Lago? Teli mare posizionati con la precisione di un mosaico bizantino.

Aeroporto? Sembra il giorno dell’evacuazione del pianeta.

E il bello è che tutti pensano la stessa cosa: “Che fastidio tutta questa gente”.

Senza accorgersi che, purtroppo, “tutta questa gente” siamo anche noi.

La verità è semplice: siamo tantissimi. E continuiamo a esserlo.

Nel 1970 sulla Terra vivevano circa 3,7 miliardi di persone. Oggi siamo oltre 8,3 miliardi. In poco più di mezzo secolo la popolazione mondiale è più che raddoppiata e ogni anno aumenta ancora di circa 69 milioni di abitanti, anche se il ritmo di crescita sta rallentando. Secondo le proiezioni delle Nazioni Unite, entro il 2037 si arriverà a circa 9 miliardi di persone.

E no, non è solo una questione di numeri.

È che tutti vogliamo fare le stesse cose.

Tutti al mare quando ci sono 35 gradi.

Tutti in montagna appena arriva il fresco.

Tutti nello stesso borgo “segreto” che ormai compare in ‘millordici’ video su TikTok al giorno.

Tutti a vedere il tramonto nello stesso punto panoramico.

Tutti nello stesso ristorante “scoperto per caso” che ha una lista d’attesa di tre settimane.

Esiste ancora un posto davvero tranquillo?

Forse sì.

Ma appena qualcuno lo racconta sui social, smette immediatamente di esserlo.

C’è gente in alto, a destra, a sinistra, a Nord, a Sud. Forse devo scavare…

Una volta si partiva per “staccare”. Adesso si parte per condividere che si è partiti. E così milioni di persone finiscono negli stessi identici posti, negli stessi identici giorni, a fare le stesse identiche foto.

Perfino il silenzio è diventato affollato.

Io sogno un lusso che oggi sembra irraggiungibile.

Non la villa con piscina.

Non lo yacht.

Un parcheggio libero davanti al supermercato.

Una spiaggia dove riesci a sentire le onde invece della cassa bluetooth del vicino.

Un sentiero dove il rumore più forte sia quello delle cicale.

Un treno in cui non debba chiedere permesso a dodici persone per raggiungere il mio posto.

Persino andare in bagno durante un concerto è diventata una disciplina olimpica.

Qualcuno dirà che è il prezzo del progresso.

Che è bello vedere il mondo pieno di vita.

Che il turismo porta ricchezza.

Tutto vero.

Ma concedetemi il diritto di provare nostalgia per quando si poteva improvvisare.

Quando bastava decidere: “Andiamo al lago?”

E ci andavi.

Senza prenotazione.

Senza app.

Senza QR Code.

Senza tre ore di coda.

Senza dover consultare un influencer per capire quale parcheggio avesse ancora un centimetro libero.

Naturalmente il problema non sono “gli altri”.

Gli altri, nella loro testa, siamo noi.

È questo il paradosso più divertente.

Ognuno è convinto che il mondo sia pieno di persone di troppo, purché non venga conteggiato lui.

Forse invecchiando si diventa semplicemente più intolleranti.

Oppure più sinceri.

Perché diciamocelo: la vera ricchezza del futuro non sarà avere una Ferrari.

Sarà trovare un angolo dove non ci sia nessuno.

E se lo trovate…

Per favore, non geolocalizzatelo.