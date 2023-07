Castelgomberto – La Prefettura si ‘riprende’ i migranti inviati in paese

Il sindaco di Castelgomberto, Davide Dorantani, con un post su facebook, informa la cittadinanza che i tre migranti (due tunisini e un gambiano), mandati a Castelgomberto martedì mattina dalla Prefettura affinché il Comune si occupasse della loro sistemazione, sono stati prelevati stamane da un pullmino inviato dalla stessa Prefettura e portati altrove.

Questo in seguito ad una lettera di rimostranze inviata dal sindaco alla stessa Prefettura, in cui si rilevava l’inadeguatezza del metodo con il quale questi migranti sono stati letteralmente scaricati in paese. Lo stesso è accaduto in altri Comuni del Vicentino.

Nella lettera il sindaco aveva altresì dichiarato l’intenzione di accompagnare i tre migranti proprio stamane in Prefettura a Vicenza.

“Stamane – dichiara il sindaco – proprio mentre mi ero recato dai tre migranti, temporaneamente alloggiati negli spogliatoi del campo sportivo, con l’obiettivo di parlare loro, spiegare la situazione e portarli in Prefettura affinché fosse trovata loro una sistemazione migliore, anche in considerazione dell’assenza di strutture adatte all’accoglienza in paese, ho ricevuto una chiamata dalla Prefettura nella quale mi si diceva che era stato approntato un mezzo che sarebbe venuto a prenderli. Non conosco la loro destinazione, ma è certo che sono state accolte le mie rimostranze. Ritengo che queste modalità di assegnazione e di accoglienza dei migranti non sia assolutamente corretta, non perché Castelgomberto voglia respingere chiunque arrivi, ma per l’interesse dei migranti stessi, ai quali è stata trovata una sistemazione di fortuna negli spogliatoi del campo sportivo, su alcune brandine ed è stato portato loro cibo. Siamo stati costretti in pochi minuti a improvvisare una civile sistemazione a queste persone che sono state scaricate davanti al municipio senza alcuna comunicazione sull’ora dell’arrivo. La modalità con cui siamo stati avvertiti e le tempistiche hanno gettato me e altri colleghi sindaci nella frustrazione. Voglio precisare che nella lettera ho anche chiesto un confronto con TUTTI i sindaci sull’emergenza migranti”.