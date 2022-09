Castaman (candidato Lega) incontra il Distretto Veneto della Pelle

Lunedì 5 settembre alle ore 9.30, il Distretto Veneto della Pelle accoglierà con piacere la visita del candidato della Lega alla Camera dei Deputati alle prossime elezioni politiche nazionali, Giuseppe Castaman, amministratore di enti e società partecipate locali, accompagnato da una rappresentanza di sindaci dell’Ovest Vicentino. Anche questa visita, che come quella ricevuta la scorsa settimana da parte del segretario nazionale del PD, Enrico letta, si terrà presso gli edifici che ospiteranno la futura sede del Distretto – ad Arzignano in via del Lavoro, 22 – rappresenta per gli operatori del settore concia l’occasione per tenere vivo e acceso il dialogo sulle attuali problematiche del comparto, legate soprattutto alla crisi energetica, ma sarà anche un momento utile per esporre le progettualità mirate all’innovazione sostenibile, che vedono fortemente coinvolti il Distretto e le associazioni di riferimento della filiera.

Mantenendo saldo il suo approccio apartitico ed apolitico, Il Distretto Veneto della Pelle intende valorizzare la propria apertura al dialogo con tutti i soggetti politici candidati alle prossime elezioni, auspicando anche altre nuove visite, ritenendo queste occasioni di incontro importanti, per illustrare le visioni sul presente e sul futuro del comparto.