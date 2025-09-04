Veneto – Il vicesegretario della Lega Stefani sventa un’aggressione ad una donna

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un’aggressione a una donna da parte di un uomo, che la picchiava dentro un’automobile in corsa, è stata sventata dal vicesegretario della Lega Alberto Stefani, che ne dà notizia anche sul suo profilo Facebook.

L’episodio è avvenuto ieri sera intorno alle 19.40 sulla Statale 16 nei pressi di battaglia Terme, in provincia di Padova. “Mentre mi dirigevo ad un convegno nel padovano – scrive Stefani – mi sono accorto che nell’auto davanti a me si stava consumando un’aggressione brutale ai danni di una donna.Un uomo seduto sul sedile posteriore la stava percuotendo ripetutamente. Ho seguito il mezzo e avvisato i Carabinieri”.