CRONACAVENETO
4 Settembre 2025 - 9.30

Veneto – Il vicesegretario della Lega Stefani sventa un’aggressione ad una donna

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Un’aggressione a una donna da parte di un uomo, che la picchiava dentro un’automobile in corsa, è stata sventata dal vicesegretario della Lega Alberto Stefani, che ne dà notizia anche sul suo profilo Facebook.
L’episodio è avvenuto ieri sera intorno alle 19.40 sulla Statale 16 nei pressi di battaglia Terme, in provincia di Padova. “Mentre mi dirigevo ad un convegno nel padovano – scrive Stefani – mi sono accorto che nell’auto davanti a me si stava consumando un’aggressione brutale ai danni di una donna.Un uomo seduto sul sedile posteriore la stava percuotendo ripetutamente. Ho seguito il mezzo e avvisato i Carabinieri”.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Il vicesegretario della Lega Stefani sventa un'aggressione ad una donna | TViWeb Veneto - Il vicesegretario della Lega Stefani sventa un'aggressione ad una donna | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy