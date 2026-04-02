Attacco choc: un pendolare viene spinto davanti a un treno in arrivo (video)

Immagini scioccanti arrivano dalla stazione di Northgate a Seattle: un uomo è stato quasi spinto sotto un treno in transito da un aggressore in un attacco improvviso.

La vittima, Peter Michael Walbrun, stava leggendo sul suo cellulare quando il ventiseienne Elisio Melendez lo ha aggredito alle spalle. Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano Melendez sporgere la testa da dietro un ascensore, apparentemente per controllare l’arrivo del treno, prima di tentare di spingere Walbrun verso i binari. Fortunatamente, la vittima riuscì a riprendere l’equilibrio e a respingere l’aggressore, che poi fuggì dalla scena dopo una breve colluttazione.

L’attacco è avvenuto poco prima delle 18:00 del 19 marzo, mentre Walbrun si trovava vicino al binario. Al momento dell’aggressione, Melendez indossava una felpa nera con cappuccio e pantaloni scuri.

Gli investigatori hanno identificato Melendez grazie alle registrazioni di sorveglianza di un hotel vicino. Si scopre inoltre che i suoi spostamenti erano legati a una struttura di salute mentale vicino alla stazione.

Melendez è stato arrestato il 24 marzo e la cauzione è stata fissata a 750.000 dollari. Secondo gli atti dell’accusa, il caso evidenzia il pericolo rappresentato dall’imputato per la sicurezza pubblica.

Sebbene Melendez non avesse precedenti penali recenti, ha un passato violento: nel 2019 era stato accusato di aggressione di secondo grado e violenza domestica, ma il caso era stato archiviato per incapacità di intendere e volere legata a problemi di salute mentale. Nel 2017 era stato anche accusato di aggressione di quarto grado, senza condanna. Dal 2021 era in vigore un mandato di arresto per mancata comparizione in udienza.