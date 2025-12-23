CRONACAVENETO
23 Dicembre 2025 - 10.41

Veneto – Uomo travolto da un treno: disagi alla circolazione sulla linea Udine-Venezia

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Stamattina intorno alle 8, vicino alla stazione ferroviaria di Mogliano Veneto una persona, non ancora identificata, è stata travolta e uccisa da un treno passeggeri. Intervenuti medico e infermieri del Suem 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia ferroviaria del Compartimento di Venezia. Pesanti i disagi per i pendolari poichè la tratta è stata interrotta.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Uomo travolto da un treno: disagi alla circolazione sulla linea Udine-Venezia | TViWeb Veneto - Uomo travolto da un treno: disagi alla circolazione sulla linea Udine-Venezia | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy