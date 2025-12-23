Veneto – Uomo travolto da un treno: disagi alla circolazione sulla linea Udine-Venezia

Stamattina intorno alle 8, vicino alla stazione ferroviaria di Mogliano Veneto una persona, non ancora identificata, è stata travolta e uccisa da un treno passeggeri. Intervenuti medico e infermieri del Suem 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia ferroviaria del Compartimento di Venezia. Pesanti i disagi per i pendolari poichè la tratta è stata interrotta.

