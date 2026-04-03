Germania – Terrore sul treno ad alta velocità: ventenne armato fa esplodere ordigni, feriti dodici passeggeri

Un giovane di 20 anni ha seminato il panico a bordo di un treno ad alta velocità in Germania, prima di essere arrestato. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di giovedì 2 aprile sull’ICE 19 diretto alla stazione centrale di Francoforte, fermo al binario 6 della stazione di Siegburg-Bonn, dove erano presenti circa 180 passeggeri.

Secondo quanto riportato dalla polizia federale, il sospetto, cittadino tedesco residente ad Aquisgrana, era armato di due coltelli e ha fatto esplodere dispositivi pirotecnici nella carrozza 23, ferendo leggermente dodici persone. Una delle vittime è stata trasportata a Bonn per lesioni all’udito. L’uomo indossava una maschera e aveva minacciato di compiere un attacco.

I passeggeri hanno reagito prontamente, costringendo il giovane a rinchiudersi nella toilette del treno fino all’arrivo degli agenti. La polizia ha confermato il sequestro di un grosso coltello nello zaino del sospetto, un secondo coltello e due granate fumogene.

La carrozza 23 è stata isolata come scena del crimine, mentre unità cinofile ed esperti di esplosivi hanno perquisito l’intero treno per verificare l’assenza di altri oggetti pericolosi. Una strada vicina è stata temporaneamente chiusa e sono stati predisposti autobus per trasportare i passeggeri verso Francoforte. I bagagli lasciati nella carrozza sono stati recuperati solo dopo che il treno è stato dichiarato sicuro poco dopo l’una di notte.

Le autorità stanno indagando sul movente del ventenne, che secondo il quotidiano Bild avrebbe dichiarato di voler uccidere delle persone. Testimoni hanno inoltre riferito che gli ordigni contenevano pallini di plastica. Il sospetto rimane in custodia della polizia e dovrà rispondere di lesioni aggravate e violazioni delle leggi su armi ed esplosivi.

L’episodio ha provocato un’imponente operazione di emergenza, con l’evacuazione immediata dei passeggeri e la gestione della situazione da parte dei soccorsi fino a dopo mezzanotte.