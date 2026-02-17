POLITICAVENETO
17 Febbraio 2026 - 9.28

Presidente Stefani: “Mercoledì l’intesa sull’Autonomia in Consiglio dei Ministri”

REDAZIONE
“Ho ricevuto la conferma dal Ministro Calderoli: domani, mercoledì 18 febbraio, dopo intense giornate di colloqui ed esami tecnici che ho voluto seguire personalmente, rappresenterò il Veneto in Consiglio dei Ministri, per l’approvazione della prima intesa sull’Autonomia. Un passaggio storico che ci permetterà di ottenere competenze su: Protezione civile, Professioni, Previdenza complementare e integrativa e soprattutto Tutela della salute”. Lo annuncia il Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani. “Pubblicherò nei prossimi giorni il testo ufficiale dell’intesa – prosegue Stefani – così i Veneti potranno constatare, punto per punto, i risultati raggiunti. Ricordo le 350 ore di ostruzionismo in commissione alla Camera, contro la legge quadro di cui ero relatore, e le ore passate a studiare i testi, a confrontarli con esperti e giuristi, lungo un percorso che ci ha visto combattere per anni. Ricordo anche il recente voto del consiglio regionale del Veneto, che mi ha garantito il mandato per partecipare a questo momento così importante. Si dice che l’attesa aumenti il piacere – conclude- ma questo conta poco. Contano i fatti. Per questo oggi è un giorno ancora più bello per essere Veneti!” 

