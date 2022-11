Cassone di un camion a fuoco nel Vicentino

Poco dopo le 9:30 di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS 47 nei pressi dell’uscita di Pove del Grappa per l’incendio del carico di un cassone carico di rottami metallici. Le fiamme divampate a causa dello scoppio di uno pneumatico si sono subito estese al carico del cassone, che ha preso fuoco per la presenza di residui di olio. L’autista accortosi delle fiamme, ha dato l’allarme riuscendo a staccare la motrice. I vigili del fuoco arrivati da Bassano del Grappa con 2 automezzi antincendio e 5 operatori, hanno spento le fiamme del carico. Durante le operazioni di soccorso la strada è rimasta bloccata. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza del mezzo da parte dei vigili del fuoco sono terminate alle 11:00.