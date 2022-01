Capitale italiana della cultura – Vicenza e Chioggia finaliste, Zaia: “Siamo orgogliosi”

Ci sono anche Vicenza e Chioggia tra le 10 città finaliste per l’edizione 2024 della Capitale italiana della cultura. E’ stato il ministero della Cultura a rendere noto l’elenco: le città selezionate saranno audite in video-conferenza, il prossimo 3 e 4 marzo, da parte della giuria presieduta da Silvia Calandrelli che dovrà poi indicare al ministro Dario Franceschini la candidatura ritenuta più idonea.

Negli anni il titolo di Capitale della cultura è stato assegnato alle Città di Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna e Siena nel 2015; Mantova nel 2016; Pistoia nel 2017, Palermo nel 2018, Parma nel 2020 e nel 2021, Procida è la capitale del 2022, Bergamo e Brescia saranno le capitali nel 2023.

Queste le 10 città finaliste che si contendono il titolo di Capitale della cultura per il 2024: Ascoli Piceno; Chioggia (Venezia); Grosseto; Mesagne (Brindisi); Pesaro; Sestri Levante con il Tigullio (Genova); Siracusa; Unione dei Comuni Paestum-Alto Cilento (Salerno); Viareggio (Lucca); Vicenza.

“Sapere che, per la prima volta, su 10 città candidate al riconoscimento di ‘Capitale italiana della cultura’ per l’anno 2024 due sono venete, oltre che rendere orgogliosi, testimonia anche il valore dell’immenso patrimonio culturale posseduto dalla nostra Regione, capace di esprimere, attraverso due città dalla storia secolare e dai tratti identitari diversi e ugualmente molto forti – Vicenza e Chioggia – il suo carattere estremamente articolato”.

Con queste parole il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia commenta l’inserimento di Vicenza e Chioggia all’interno della rosa delle 10 città finaliste a Capitale italiana della Cultura 2024 pubblicata oggi dal Ministero della Cultura e che vedrà nei prossimi mesi l’esame dei singoli dossier per arrivare a decretare la città vincitrice.

“Nel 1994 Vicenza è stata riconosciuta dall’Unesco come Patrimonio Mondiale dell’Umanità elevando così a modello culturale globale l’opera di Andrea Palladio. Nel 1996 è stato assegnato il secondo riconoscimento per le ville palladiane del Veneto: oltre ai 23 monumenti palladiani e le 3 ville della città, sono state infatti inserite nella lista dell’Unesco altre 21 ville del Palladio presenti nel territorio, dimostrando così come la città non possa considerarsi in modo autonomo, ma sia di fatto inserita in una cornice più ampia, che coincide con l’intero Veneto. Ecco perché essa di fatto, attraverso i suoi monumenti ed il suo patrimonio artistico, rappresenta l’intera regione”, afferma il Presidente Zaia.

“Da settimane protagonista sulla stampa internazionale, Chioggia dimostra con questa candidatura di poter essere interpretata ben oltre la definizione di ‘piccola Venezia’. Collocata in un’area geografica unica al mondo, tra il mare Adriatico e la laguna di Venezia, vanta una storia secolare di altissimo valore, in cui la dimensione ambientale si intreccia con quella culturale, custodendo perle sconosciute come la Torre dell’Orologio del Campanile di Sant’Andrea che conserva l’orologio da torre più antico al mondo, tuttora funzionante”, prosegue il Presidente Zaia.

“Mi auguro che i caratteri unici di queste due città possano essere determinanti nelle valutazioni della commissione ministeriale e portare in Veneto un riconoscimento ambito, facendo della cultura un volano per turismo, economia e ambiente”, conclude Zaia.

I dieci Comuni dovranno presentare i propri dossier alla giuria in una audizione pubblica della durata di 60 minuti: 30 per la presentazione e 30 per una sessione di domande da parte della giuria. L’appuntamento è per il 3 e 4 marzo prossimi in videoconferenza, con diretta sul canale YouTube del Ministero della Cultura.