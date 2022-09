CAMISANO – Fiamme in un condominio, appartamento reso completamente inagibile

Poco prima delle 16:00 di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Europa a Camisano per l’incendio di un appartamento all’interno di un piccolo condominio: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Vicenza, con un’autopompa, un’autobotte, l’autoscala e 9 operatori, sono riusciti in breve tempo a circoscrivere e spegnere le fiamme, che venivano fuori da una porta finestra di una camera, evitando un incendio generalizzato. Completamente bruciata una camera da letto, gravi danni da fumo a tutto l’appartamento e il vano scale. Bruciate anche le tapparelle dell’appartamento del piano superiore. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Inagibile l’appartamento. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dello stabile da parte dei vigili del fuoco sono terminate alle 18:00.