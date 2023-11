Camion si ribalta: ferito autista (FOTO)

Alle 12:00 di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Papa Paolo VI a Cassola all’interno di un’azienda metallurgica per il rovesciamento di un camion che stava caricando dei rottami metallici: una persona ferita. L’autista del mezzo stava operando con il braccio della gru del camion per caricare con il ragno autonomamente il mezzo, quando per cause in corso di accertamento il mezzo si è rovesciato. I vigili del fuoco arrivati da Bassano, hanno esso in sicurezza il mezzo, mentre l’autista è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem per essere portato in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Sul posto lo Spisal per determinare le cause dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.