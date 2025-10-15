ATTUALITA'CURIOSITÀ - LIFESTYLE
Cambio d’ora in arrivo: mancano pochi giorni al ritorno dell’ora solare

Il conto alla rovescia è iniziato: tra undici giorni l’Italia saluterà l’ora legale e tornerà all’ora solare. Il cambio scatterà nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, quando alle 3 del mattino le lancette dovranno essere spostate indietro di un’ora, tornando alle 2.

L’ora legale era entrata in vigore lo scorso 30 marzo, permettendo di sfruttare meglio la luce naturale nelle serate primaverili ed estive. Con il ritorno all’ora solare, invece, le giornate appariranno più corte e farà buio prima, ma in compenso si dormirà un’ora in più quella notte.

L’ora solare resterà in vigore fino al 29 marzo 2026, quando torneremo di nuovo all’ora legale.

Molti italiani approfitteranno del weekend del cambio d’orario per adattarsi gradualmente al nuovo ritmo: qualche giorno di anticipo nel modificare orari di sonno e pasti può rendere la transizione più morbida, soprattutto per chi soffre i piccoli sbalzi di routine.

