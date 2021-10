Calenda sbarca in Veneto: tre appuntamenti, anche a Vicenza

All’indomani delle elezioni amministrative, parte domani dal Veneto il tour di Carlo Calenda. Tra giovedì 28 ottobre e venerdì 29 il leader di Azione incontrerà elettori, militanti e amministratori locali.

Il primo appuntamento, a Padova, è previsto alle 18:30 presso la sala convegni Four Points by Sheraton, in Corso Argentina 5. In serata, alle 21, Calenda si trasferirà a Mestre presso NH Laguna Palace di Viale Ancona 2 (Sala Meeting) per un nuovo incontro pubblico. L’indomani, venerdì 29 ottobre, Calenda sarà a Vicenza, presso il Golf Hotel alle 20:30 in via Carpaneda 5.