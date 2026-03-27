CAFFÈ CON GIACOMO: IL CASO DELLA PASTICCERIA DI VIALE MILANO, LA RINASCITA DELL’EX CASERMA BORGHESI, LA FESTA PER IL LANE E IL REFERENDUM

Nuova puntata di Caffè con Giacomo, la rubrica in cui il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai fa il punto sui temi più caldi della città. Dalle polemiche sulla pasticceria di viale Milano ai limiti dei controlli sulle nuove attività commerciali, fino alla rinascita dell’ex caserma Borghesi con l’ITS Meccatronico. Spazio anche al calcio con la promozione del Lane e la festa in piazza dei Signori, ai nuovi progetti legati al brand biancorosso e al risultato del referendum costituzionale, che il sindaco commenta sottolineando l’ampia affluenza e il netto successo del “No”.