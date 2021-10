Cadavere a bordo strada: si cerca un pirata della strada

Stamattina alle 7.30 circa alcuni passanti hanno notato u cadavere a bordo strada in lungomare Trieste a Caorle: morta una donna di 65 anni. I sanitari e non hanno potuto far altro che constatare il decesso mentre i carabinieri di Caorle hanno avviato le indagini: viste le ferite, pare che la donna sia stata investita da un’auto e si stanno cercando riscontri in questo senso.