Buongiorno Vicenza: il bivio tra battaglie sindacali e sicurezza

“Volete il condizionatore acceso o la pace?”. È solo l’ultima delle frasi ad effetto di Mario Draghi, che ha inaugurato uno stile comunicativo tutto suo nel mondo della politica italiana ed internazionale con un’efficacia straordinaria perché fa sintesi di concetti di fondo su cui spesso si sprecano tempo e parole.

Mutatis mutandis possiamo trasferire il paradigma anche a Vicenza sulla querelle che ha riempito le cronache di questi giorni in tema di sicurezza. O meglio di sicurezza declinata su Palazzo Trissino. Da una parte il sindaco, Francesco Rucco – che quattro anni fa dopo la vittoria ha voluto tenere per sè la delega alla Sicurezza a dimostrare la priorità politica che intendeva dare a questo fronte -, dall’altra i sindacati che stanno facendo muro contro il sindaco sulla volontà di istituire il servizio notturno per la polizia municipale e di dotarli di bodycam e, probabilmente subito dopo, di taser.

Il niet dal fronte sindacale è arrivato dritto e chiaro e le voci di Palazzo raccontano della possibilità di agitazioni in arrivo, non è altrettanto chiaro se si tratti di una contrapposizione politica, se ci sia un disegno teso ad organizzare l’imboscata a Rucco proprio sulla Sicurezza, come a dimostrare il fallimento della sua priorità 1 del 2018, o se effettivamente ci siano dei segnali concreti da dare al personale.

Non dimentichiamo che Padova, Verona e Venezia hanno il quarto turno da tempo e che la bodycam è in dotazione ai vigili urbani della Città del Santo da mesi, e Giordani è un sindaco civico di area PD, cioè l’altra sponda di quella presidiata da Rucco. Però a Padova, Verona e Venezia va bene, a Vicenza no.

Ne verremo fuori? Lo capiremo solo vivendo, ma rimane che alla domanda alla Draghi se la città preferisce aumentare il suo livello di sicurezza o chiedere un sacrificio alla polizia municipale non ci sono dubbi, basta leggere i giornali, compreso il nostro.