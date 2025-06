Veneto – Laboratorio artigianale di taser e tirapugni con stampante 3D: tre minori nei guai

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

La polizia Locale di Verona ha scoperto un laboratorio artigianale dove venivano costruiti con la stampante 3D taser elettrici e tirapugni in fibra di carbonio che poi venivano venduti.

Tre minorenni sono stati denunciati. Ne dà notizia Ansa Veneto.

La scoperta è stata casuale: durante un controllo i vigili hanno fermato due giovani trovati con un tirapugni e un taser elettrico, modello ‘Warning arc’ anche con funzione di intimidazione senza sparo, che mostra un arco elettrico visibile, per far desistere l’aggressore.E’ stato poi accertato che gli oggetti erano stati costruiti con una stampante 3D in fibra di carbonio. I vigili hanno quindi perquisito la casa di un altro minorenne che custodiva altri 3 taser e quattro tirapugni che erano stati appena stampati. I tre minorenni sono stati perciò segnalati alla procura dei Minori di Venezia. Nel frattempo la polizia locale scaligera ha recuperato altri taser e tirapugni in possesso a vari acquirenti.