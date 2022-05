Buongiorno Vicenza: Dopo Letta in provincia arriva Giorgetti in città

La data è trapelata in queste ore da Palazzo Trissino ed è quella del 16 maggio, lunedì prossimo, quando il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, sarà a Vicenza a partire dalle 11 al Ridotto del Teatro Comunale a parlare di PNRR.

Sul palco, un altro ministro, la vicentina Erika Stefani, a fare gli onori di casa insieme al sindaco Francesco Rucco. Si tratta di un tour programmato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha già fatto tappa qualche mese fa a Padova e che adesso arriva nella nostra città insieme a Marco Leonardi, Capo Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, Paola Ansuini, responsabile della comunicazione di Mario Draghi e Debora Rosciani, giornalista di Radio24.

L’incontro sarà focalizzato sui progetti per la città di Vicenza, i vantaggi per il territorio, il ruolo degli Enti Locali nell’attuazione del PNRR e le modalità per accedere alle risorse, oltre ad una seconda parte in cui si dialogherà con cittadini, associazioni di categoria ed imprese.

Fin qui la parte “istituzionale”. Vi è però anche un dato politico che va sottolineato ed è che a pochi giorni dal passaggio dei dem Enrico Letta e Andrea Orlando, arriva in città il numero 2 della Lega nazionale a segnare il territorio, visto che dopo il passaggio a Vicenza, Giorgetti andrà a Verona dove è in corso la sfida tra Sboarina e Tosi.

Gli organizzatori ovviamente negano qualsiasi connessione con il contesto da campagna elettorale, ma la coincidenza è sospetta e lascia intendere che Lega e PD stiano incrociando le spade per la resa dei conti che passa per Padova e Verona tra un mese, per Vicenza l’anno prossimo. Mentre Fratelli d’Italia continua a crescere ed a fare shopping tra gli amministratori locali in cerca di una casa in cui crescere.