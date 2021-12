Buongiorno Vicenza: Dati ancora da confermare. Ecco i nomi

Stavolta le Provinciali, seppur nella strana forma del voto degli amministratori, sono state vissute con maggior tensione del passato. È praticamente scomparsa la vecchia cornice della Casa dei Comuni con cui Achille Variati aveva ammaestrato sindaci e consiglieri comunali di tutte le bandiere. Queste elezioni assomigliano di più a un congresso democristiano di fine anni Ottanta, con la crisi della Prima Repubblica in arrivo, i partiti chiusi nella loro bolla di vetro ad osservare una realtà deformata da privilegi e prebende. Apparentemente tutti d’accordo su quote delle liste e candidature, in realtà regolamenti di conti interni alle varie formazioni politiche. Dentro al PD, che preferisce perdere la rappresentanza del Capoluogo sacrificando Cristina Balbi a favore del liberal di simpatie “azioniste” Matteo Zennaro – sindaco di Longare -, con il successo personale del vice sindaco di Rossano Veneto, Davide Berton, campione di preferenze di FdI che serve a confermare la leadership sul territorio di Silvio Giovine ed Elena Donazzan, che si incunea nello storico scontro tra Sergio Berlato e l’assessore regionale a favore di quest’ultima e conferma la fase di affermazione dell’area interna che fa riferimento a Joe Formaggio che riporta a Palazzo Nievo il sindaco di Noventa, Mattia Veronese. Ed equilibri interni rimessi in discussione anche in cada del Carroccio, con due nuovi ingressi come il sindaco di Marostica Matteo Mozzo e quello di Malo, Moreno Marsetti, che vanno ad insidiare il primato di Davide Faccio in corsa per molto di più del ruolo di consigliere, oltre alla novità di Giulia Busato, unica presenza femminile della Lega. Matteo Macilotti fra i civici sembra confermato insieme a Cristina Franco e Renzo Marangon. Tra new entry e conferme ecco la lista degli eletti al momento in cui stiamo scrivendo che andranno ad aiutare Francesco Rucco, in attesa della conferma e delle verifiche in corso a Palazzo Nievo:

eletti sud: Acerbi, Zennaro, Marangon, Franco, Busato, Faccio, Veronese, Montan, Macilotti;

eletti nord: Santini, Guzzonato, Mozzo, Gasparini, Orsi, Berton, Marsetti