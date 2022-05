Buongiorno Vicenza: Cereal Docks o Dem?

E’ opportuno che un segretario di partito visiti un’azienda?

Per lui assolutamente sì, per l’azienda, al di là di come la racconti, è sempre un mezzo passo falso perché la accredita come sostenitore di quella parte politica.

E’ quanto è successo in questi giorni con Cereal Docks di Camisano Vicentino, oggetto di una tappa del tour che Enrico Letta, segretario nazionale del PD, ha lanciato sul Veneto con l’obiettivo dichiarato di insidiare l’elettorato di Luca Zaia e del centrodestra andando a dialogare direttamente con le parti più sensibili del corpo elettorale della nostra regione. Letta ha raccolto un partito in difficoltà e lo ha rianimato attraverso una sana cura ricostituente, corroborata da diversi successi elettorali, in particolare scegliendo i candidati giusti nelle città, ed arriva nel Veneto senza complessi di inferiorità nei riguardi di un Centrodestra che governa da più di 25 anni la Regione. Tuttavia il discorso cambia per Cereal Docks, che a questo punto o invita con la stessa visibilità almeno Matteo Salvini e Giorgia Meloni, oppure si autocandida a diventare più Cereal Dem che Cereal Docks.