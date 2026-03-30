Rimpasto di governo, spunta il nome di Luca Zaia: ipotesi ingresso nell’esecutivo
Dopo il risultato negativo al referendum e le recenti dimissioni che hanno scosso l’esecutivo, a Palazzo Chigi si apre una fase di valutazioni sul possibile riassetto della squadra di governo guidata da Giorgia Meloni.
Al momento non ci sono decisioni ufficiali, ma tra le ipotesi che circolano con maggiore insistenza emerge anche quella di un possibile coinvolgimento di Luca Zaia in un eventuale rimpasto. Un’ipotesi che, secondo fonti politiche, potrebbe concretizzarsi solo nel caso di una revisione più ampia degli equilibri all’interno della maggioranza.
Il tema principale resta la sostituzione di Daniela Santanchè al ministero del Turismo. Tra i nomi in valutazione figura quello di Alessandra Priante, considerata una figura tecnica vicina al settore. Parallelamente si ragiona anche su nuovi assetti per altri dicasteri, in particolare quello della Giustizia, dopo l’uscita di scena di Andrea Delmastro.
Nel caso di un rimpasto più strutturato, l’eventuale ingresso di Zaia potrebbe avere ripercussioni sugli equilibri tra i partiti della coalizione, con possibili richieste di compensazione da parte degli alleati, in primis Matteo Salvini e Antonio Tajani.
Non mancano, inoltre, riflessioni su altri ministeri ritenuti sensibili, mentre resta sullo sfondo – ma al momento considerata poco probabile – l’ipotesi di elezioni anticipate. L’orientamento prevalente sembra infatti quello di proseguire fino al termine naturale della legislatura, evitando scossoni che potrebbero destabilizzare ulteriormente il quadro politico.
Nel frattempo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella segue con attenzione l’evolversi della situazione, in attesa delle eventuali decisioni della premier. Eventuali cambiamenti significativi nella composizione del governo potrebbero infatti aprire scenari istituzionali più complessi.
Per ora, dunque, si tratta di ipotesi e valutazioni ancora in corso, ma il nome di Zaia torna al centro del dibattito politico come possibile carta da giocare in una fase delicata per l’esecutivo.