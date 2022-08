Buon Ferragosto e buone vacanze da Tviweb!

Carissime lettrici e carissimi lettori, qualche giorno di vacanza non si nega a nessuno, così sospendiamo per quattro giorni le pubblicazioni e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo! Buon Ferragosto a tutti e buone vacanze. Vi aspettiamo il 17 per poi continuare assieme sino a fine mese in attesa di riprendere, con settembre, la stagione della nostra informazione a pieno regime. Vi attendono tante novità a partire da nuove rubriche, sempre più informazione di carattere regionale, uno street che avrà sempre più contenuti, una squadra di giornalisti che si allarga, con qualche new entry di grande spessore. Tante sorprese per crescere ancora, sempre di più, assieme!

Luca Faietti