Brendola: forzano la porta del magazzino e rapinano azienda per 16 mila euro

Furto a Brendola venerdì notte: alla Tecnoforniture group, in via Fontanive, alcuni banditi hanno portato via un bottino pari a circa 16 mila euro. I malviventi avrebbero forzato la porta del magazzino dell’azienda, rubando numerosi raccordi in ottone per aria compressa.

Un altro furto, forse commesso dalla stessa banda, è stato sventato domenica sera alla Aristoncavi: i ladri erano convinti di aver manomesso il sistema d’allarme, ma quando è scattato l’antifurto sono dovuti scappare.