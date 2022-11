Borseggiatrici a Venezia: anziano aggredito e ferito dopo aver sventato un furto, lei grida: “Sono incinta!” e lo colpisce

Della piaga delle borseggiatrici a Venezia si è occupato anche il programma Mediaset ‘Striscia la notizia’. Sono a decine, piazzate (sono perlopiù donne) nei punti nevralgici della città per colpire i turisti. Quando vengono fermate non possono essere toccate perché urlano “Sono incinta!” e si rischia il sequestro di persona. L’ultimo grave episodio, successo ieri, è riportato nell’edizione odierna de ‘Il Gazzettino’. Un 80enne veneziano, Evasio, mostra la sua foto con il volto insanguinato. Riferisce di aver sventato il furto di un telefonino dallo zainetto di una turista straniera sul ponte de la Madoneta, a San Polo.

Le protagoniste sono note in città. Nessuno ha aiutato l’anziano nel momento in cui ha sventato il tentativo e la turista si è allontanata senza ringraziare. Le borseggiatrici prima di fuggire l’hanno ferito al volto. Riferisce anche che le donne vengono spesso aiutate dai passanti nel momento in cui vengono beccate. Reagiscono urlando ‘Sono incinta!’ e rispondono con calci, pugni, sputi e graffi