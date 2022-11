Blitz interforze in città nel weekend: raffica di controlli e segnalazioni

A partire dal pomeriggio di venerdì scorso sono state effettuate operazioni straordinarie di Polizia interforze, disposte con Ordinanza del Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori, che hanno riguardato il territorio del Capoluogo e che si sono protratte sino alla scorsa notte, sia nel Centro storico che in determinati quartieri periferici della Città.

Alle attività operative hanno concorso pattuglie della Questura di Vicenza, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale di Vicenza e del Reparto Prevenzione del Crimine della Polizia di Stato, con un impiego di circa 55 uomini e donne appartenenti alle Forze dell’Ordine.

Tutte le attività sono state integrate anche con la predisposizione di 6 posti di controllo lungo le principali arterie stradali in ingresso ed in uscita dal territorio comunale. Il dispositivo ha inoltre effettuato verifiche, estese agli avventori, presso vari esercizi pubblici per verificarne la situazione. In particolare sono state controllate le zone di Campo Marzo, del Quadrilatero, del quartiere Maddalene e di Piazzale delle Vittoria, nonché Viale San Lazzaro, San Bortolo, Via Santi Felice e Fortunato, Via Zamenhof, San Pio X°, l’area dei Giardini Salvi, il Parco Fornaci, oltre che l’intero Centro storico.

Complessivamente, nel corso delle operazioni di Polizia sono state identificate 218 persone, di cui 76 stranieri e 41 con precedenti Penali e/o di Polizia; sono inoltre stati controllati 73 veicoli e 6 Esercizi pubblici.

Al termine delle attività operative, il Questore ha emesso 3 Fogli di Via Obbligatori a carico di persone gravate da precedenti penali o di Polizia, che si trovavano senza apprezzabile motivo ed in circostanze non giustificate nel Comune di Vicenza; 4 Avvisi Orali nei confronti di altrettanti cittadini italiani e stranieri; 4 Ordini di Allontanamento dal Territorio Nazionale nei confronti di altrettanti cittadini extracomunitari che, durante i controlli, sono risultati irregolari in Italia.