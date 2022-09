Blitz interforze in città: durante il weekend controllate 114 persone, disposti 3 fogli di via e 2 espulsioni

Anche lo scorso fine settimana, a partire dal venerdì e sino alla scorsa notte, sono state effettuate attivitàdi controllo straordinario del territorio disposte dal Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori.

Le operazioni di Polizia si sono concentrate per lo più nelle aree del Capoluogo segnalate dai cittadini come maggiormente “a rischio”, con pattugliamenti mirat o in Campo Marzio, zona del Quadrilatero, Giardini Salvi, zona San Pio X, Ponte degli Angeli, Via della Pace, Via Faccio/Via Rattazzi e Strada Bertesina; nelle ore serali, inoltre, è stato attentamente monitorato il Centro cittadino.

Nel corso delle varie operazioni di Polizia – effettuate con l’impiego di oltre 40 uomini e donne appartenenti alla Questura, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza ed alla Polizia Locale di Vicenza, con l’intervento del Reparto Prevenzione del Crimine della Polizia di Stato – sono stati controllati 5 Esercizi Pubblici, 38 autoveicoli e 114 persone, di cui 47 stranieri e 23 con precedenti penali o di Polizia.

Al termine delle attività operative il Questore ha adottato 2 Decreti di allontanamento dal Territorio Nazionale nei confronti di altrettanti cittadini extracomunitari che, durante i controlli, sono risultato irregolari in Italia e con a proprio carico pregiudizi Penali o di Polizia; 3 Avvisi Orali nei confronti di cittadini italiani e stranieri con precedenti penali eo di Polizia per reati di varia natura contro il patrimonio, contro la persona o per spaccio di sostanze stupefacenti; 3 Fogli di Via nei confronti di altrettanti soggetti socialmente pericolosi e che, per di più, non hanno alcun legame con il territorio nel quale sono stati rintracciati, per questo sono stati diffidati a lasciarlo con obbligo di non farvi rientro per un periodo di tre anni.

“Anche nello scorso fine settimana sono stati effettuati specifiche attività operative interforze finalizzate a mantenere un costante monitoraggio della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nel Capoluogo cittadino – ha tenuto a precisare il Questore – Ogni zona della Città ove sono state segnalate criticità è stata ispezionata, ed i presenti identificati. I soggetti non in regola sono stati sanzionati ed allontanati a seguito delle Misure di Prevenzione – previste in questi casi dalla Legge – che ho emesso nei loro confronti. Tali attività di Polizia rappresentano uno strumento efficace per contrastare fenomeni di criminalità diffusa, il consumo e lo spaccio di stupefacenti, e garantire in tal modo un elevato livello di sicurezza urbana.”