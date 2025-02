Blitz interforze in città: 2 arrestati, 1 espulso e 2 allontanati

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nel corso della mattinata di ieri è stato attuato un mirato servizio interforze nel comune di Vicenza per il contrasto alla criminalità diffusa, allo spaccio di stupefacenti ed all’immigrazione irregolare. Sono state interessate le principali zone cittadine oggetto di segnalazioni ed esposti: Campo Marzo, Piazzale Bologna, le piazze del centro storico, Corso SS Felice e Fortunato, Viale San Lazzaro, Parco Astichello e zone limitrofe, molti quartieri dei settori Ovest ed Est della città. Controllati anche alcuni bar oggetto di segnalazioni da parte dei residenti nella zona di Via Parini, Viale San Lazzaro e Via Lanza.

Alle attività hanno collaborato la Questura di Vicenza (Volanti, Squadra Mobile, Ufficio Immigrazione e Polizia Scientifica), un’Unità Cinofila Antidroga della Guardia di Finanza e la Polizia Locale di Vicenza. L’operazione, diretta dalla Questura, si inserisce nell’ambito delle iniziative condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per migliorare le condizioni di sicurezza effettiva e percepita sul territorio. In tale contesto, nella zona di Campo Marzo, è stato controllato S.J., trentenne cittadino nigeriano, risultato gravato da un ordine di arresto emesso dall’Autorità Giudiziaria in sostituzione della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria che aveva più volte violato. L’uomo con vari precedenti penali e/o di Polizia per reati in materia di stupefacenti, contro il patrimonio e la persona, è stato quindi immediatamente accompagnato presso il Carcere di Vicenza, dove attualmente permane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nel complesso dei servizi disposti, nella zona Est della città è stato rintracciato P.P. cittadino italiano di 47 anni, nei confronti è risultato pendente un provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria con sospensione provvisoria della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali. Anche questi è stato pertanto accompagnamento presso la Casa Circondariale di Vicenza.

Nella zona del “quadrilatero” sono stati rintracciati, controllati e poi accompagnati in Questura anche due cittadini indiani irregolari, i quali, all’esito delle verifiche di Polizia hanno ricevuto un Ordine del Questore di abbandonare il territorio nazionale entro 7 giorni. In caso non ottemperassero saranno denunciati ed accompagnati immediatamente presso il più vicino Centri per Rimpatri.

Dalla stessa zona è stato controllato e portato in Questura un cittadino tunisino risultato invece gravato da numerosi precedenti penali e/o di Polizia per reati in materia di stupefacenti e contro la persona. In ragione della particolare pericolosità sociale, l’uomo è stato scortato dagli Agenti della Questura fino al CPR di Gradisca d’Isonzo (GO), ove attualmente permane in attesa del rimpatrio.

Infine, all’interno del Parco Astichello di Vicenza, è stato rintracciato un cittadino marocchino del 1961 che è stato sanzionato amministrativamente per aver acceso un fuoco, in violazione al regolamento comunale.