Biocarburanti, Giovine (FdI): “Bene accordi biofuel”

“Plaudo all’accordo trovato in sede europea sull’uso dei biocarburanti nel settore dell’aviazione. Questo è un risultato indubbiamente imputabile all’importante lavoro portato avanti in questi ultimi mesi dal governo italiano, e più in particolare dai ministri MIMIT Adolfo Urso e MASE Gilberto Pichetto Fratin. I biocarburanti sono sempre stati posti dall’Italia sul tavolo delle trattative europee anche come alternativa all’elettrico per le auto, e ciò ha permesso dapprima di riaprire il dibattito sullo stop ai motori endotermici entro il 2035 ed ora a questa progressiva loro introduzione per l’aviazione, con percentuali crescenti che passeranno dal 2% nel 2025 al 70% nel 2050”.

Così il Deputato veneto di Fratelli d’Italia Silvio Giovine, tra i promotori nei mesi scorsi della visita alla bioraffineria ENI di Porto Marghera (Venezia) di una delegazione di parlamentari veneti e trentini di FDI.



“L’Italia ha molto da insegnare all’Europa e al mondo in tema di biocarburanti: le bioraffinerie ENI di Porto Marghera e di Gela ne sono un esempio. La mia speranza è che l’accordo odierno possa rappresentare il primo step verso un’apertura all’uso dei biocarburanti anche per le auto, a tutela della filiera italiana ed europea dell’automotive: e questo magari già in occasione dell’appuntamento nel 2026 con la clausola di revisione sullo stop alla benzina e al diesel per le auto” ha concluso il Deputato.