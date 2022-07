Bimba di 8 anni muore annegata mentre è in gita con il centro estivo

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Una bambina di 8 anni, di nazionalità ucraina, è morta annegata ieri pomeriggio nel lago Santa Maria di Revine (Treviso) dove si trovava con altri coetanei per le attività di un centro estivo del Collegio San Giuseppe di Vittorio Veneto.

Da quanto ricostruito finora, la piccola stava camminando sulla riva del lago quando ha perso l’equilibrio ed è finita in acqua senza che nessuno si rendesse conto di nulla. Quando i responsabili della centro estivo si sono accorti dell’assenza della bambina hanno subito lanciato l’allarme e immediate sono scattate le ricerche.

Ad avvistare la piccola è stata una delle animatrici del Grest. Ma ormai era troppo tardi. Un vigile del fuoco che era sul lago con la famiglia si è buttato per recuperare la bimba, ma quando è stata portata a riva per lei non c’era più niente da fare.