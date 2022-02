Bilancio attività straordinaria interforze in città: Rucco plaude e garantisce collaborazione

A margine della conferenza stampa svoltasi questa mattina nel comando provinciale dei carabinieri di Vicenza sull’attività straordinaria di tutte le forze dell’ordine della città, interviene il sindaco Francesco Rucco.



“Quelli che emergono in poco tempo – afferma il sindaco Francesco Rucco – sono numeri importanti che testimoniano l’efficacia di un’attività congiunta tra tutte le forze dell’ordine del territorio. Ringrazio pubblicamente i comandanti dei carabinieri Nicola Bianchi, della guardia di finanza Cosmo Virgilio, della polizia locale Massimo Parolin, e il questore Paolo Sartori con i quali c’è piena sintonia per un’azione concreta ed efficace in totale sinergia. Ringrazio il questore anche per le parole che ha speso nei confronti di ciò che stanno facendo l’amministrazione comunale e la polizia locale. Da parte nostra assicuro che c’è la volontà di continuare su questa strada, garantendo il massimo supporto in modo da far sentire più sicura tutta la cittadinanza, da un punto di vista concreto ma anche di percezione. Annuncio che entro l’estate saranno attivate le prime tre telecamere in altrettanti varchi della città con il targa system, un ulteriore garanzia di controllo e sicurezza”.