BericaMap: tutti i servizi socio-sanitari in un clic

Da oggi i servizi socio-sanitari e sanitari dell’ULSS 8 Berica sono più accessibili per i cittadini, grazie al nuovo portale BericaMap, presentato questa mattina alla presenza dell’Assessore regionale alla Sanità e ai Servizi Socio-Sanitari Manuela Lanzarin, insieme al Direttore Generale dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina e al dott. Achille di Di Falco, Direttore dei Servizi Socio-Sanitari.

Disponibile attraverso il sito Internet dell’ULSS 8 Berica, all’indirizzo www.aulss8.veneto.it, il nuovo portale BericaMap consente di visualizzare direttamente sulla mappa del territorio locale, con pochi e semplici passaggi, tutte le strutture afferenti a uno o più servizi socio-sanitari e sanitari dell’ULSS 8 Berica, scegliendo tra circa una trentina di categorie diverse: dagli ambulatori dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta ai servizi per la disabilità e non autosufficienza, dai Punti Prelievo ai servizi per la Neuropsichiatria Infantile, dall’assistenza farmaceutica ai servizi per le dipendenze, e molto altro.

Inoltre i risultati di ciascuna ricerca tematica possono inoltre essere “filtrati” per Distretto (Est e Ovest) oppure per singolo Comune, consentendo così all’utente sia di visualizzare in pochi secondi l’offerta complessiva di servizi (e i relativi recapiti) per le sue necessità, sia di restringere il campo a quelli a lui più vicini.

Inoltre, oltre ai recapiti e alla posizione sulla mappa, per ogni servizio o struttura identificata è possibile richiamare una serie di informazioni aggiuntive, come ad esempio una sintetica presentazione dell’attività svolta e della sua organizzazione, o ancora l’iter da seguire per accedervi.

Non solo: per trovare la risposta più adeguata a necessità assistenziali che spesso sono complesse, l’utente ha anche la possibilità di effettuare ricerche combinate selezionando più servizi contemporaneamente (es. “servizi per la disabilità e non autosufficienza” e “strutture residenziali”).

«La sanità pubblica è presente sul territorio con un’offerta estremamente articolata di servizi, che tuttavia non sempre sono conosciuti dagli utenti – sottolinea la dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina -. Eppure proprio la conoscenza dei servizi è oggi un fatto strategico affinché questi siano realmente accessibili ai cittadini. Con questo portale ci proponiamo dunque di offrire a tutti i cittadini un accesso informativo estremamente semplice e allo stesso tempo completo, affinché possano orientarsi in modo efficace all’interno del sistema sanitario e socio-sanitario territoriale, trovando in pochi minuti il riferimento più corretto per il loro bisogno assistenziale».

Uno strumento che si inserisce nell’ambito di un impegno più generale dell’ULSS 8 Berica per mettere in collegamento i cittadini con l’offerta dei servizi: «Il primo passo è stato l’attivazione dello Sportello Distrettuale Amministrativo online – ricorda il dott. Achille Di Falco – che gestisce migliaia di richieste l’anno fatte dai cittadini comodamente da casa, mentre poco più di un anno fa abbiamo presentato il portale “C’è un posto letto?”, per accompagnare l’anziano fragile e la sua famiglia nella scelta della struttura residenziale. Oggi con BericaMap estendiamo quel principio all’offerta di tutti i servizi socio-sanitari e sanitari presenti sul territorio dell’ULSS 8 Berica, perché se gli ospedali sono un riferimento anche simbolico per i cittadini, spesso non conoscono i servizi territoriali finché non si trovano ad averne necessità. Il sistema consente di svolgere ricerche estremamente mirate, con grande facilità, ma allo stesso tempo restituisce una visione complessiva della qualità e ricchezza dell’offerta dei servizi territoriali e crediamo che anche questo sia un valore nell’ottica del rapporto tra i cittadini e la sanità pubblica».

Cerchi un servizio sanitario o socio-sanitario? Trovalo su BericaMap!

Utilizza i 2 pulsanti di ricerca in alto a sinistra al link https://bericamap.aulss8.veneto.it/