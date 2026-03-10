Proseguono gli incontri che il Comune di Vicenza dedica alle “Buone pratiche” che possono essere sviluppate dalle amministrazioni comunali. Il prossimo appuntamento è in programma oggi martedì 10 marzo alle ore 18, in Sala Stucchi, a Palazzo Trissino, con l’incontro “Le buone pratiche dei Comuni – Città attrattive: servizi e giovani”.L’incontro sarà l’occasione per confrontarsi sulle principali sfide che oggi le città si trovano ad affrontare, a partire dai cambiamenti demografici, dell’attrattività dei territori e dalle strategie di sviluppo capaci di coinvolgere nuove generazioni, servizi e opportunità per il futuro.Interverranno Giacomo Possamai, sindaco del Comune di Vicenza, Mattia Palazzi, sindaco del Comune di Mantova, e Bruno Giordano, presidente della Fondazione Cariverona. L’incontro sarà introdotto e moderato dal consigliere comunale delegato alle buone pratiche, Stefano Dal Pra Caputo.L’evento è a ingresso libero.