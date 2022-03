Benzina e metano alle stelle: entrambi oggi sopra 2 euro

Da qualche mese i prezzi di benzina e metano sono aumentati in maniera decisa, ma in particolare in queste ultime settimane. A darci un quadro complessivo è il sito prezzibenzina.it che indica le medie nazionali dei prezzi alla pompa. A pesare sugli aumenti i rifornimenti di materia prima e le turbolenze su questo mercato determinate dalla guerra in Ucraina.

La benzina ha un prezzo medio di 2,023 euro al litro.

Il diesel di 1,983 euro al litro.

Il GPL di 0,856 al litro.

L’aumento più deciso, già iniziato in autunno è per il metano, che ha un prezzo medio raddoppiato rispetto a qualche mese fa. Ora la media è di 2,023 al kg.