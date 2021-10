BASSO VICENTINO Tenta di truffare anziano con i dispositivi gas: arrestato 26enne

Sventata truffa a Sossano ieri pomeriggio. Un operatore 26enne di un’azienda di Brescia che vende dispositivi di sicurezza contro le fughe di gas (manifestini della stessa azienda nei giorni scorsi sono stati affissi anche in molti portoni della città di Vicenza) si è presentato all’uscio di un uomo di 80 anni. E’ riuscito a convincerlo che la sua abitazione era in pericolo e soprattutto gli ha riferito che se non avesse avuto un dispositivo avrebbe corso dei guai. Alla fine l’ha convinto a sottoscrivere un ‘presunto’ contratto, facendosi consegnare ben 600 euro in contanti. Fortunatamente altri residenti avevano notato la presenza del venditore porta a porta senza scrupoli ed hanno avvertito i carabinieri che, giunti sul posto, lo hanno trovato ancora nell’abitazione, in flagranza di reato. E’ stato arrestato e sarà processato per direttissima.