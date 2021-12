Basso Vicentino, si mascherano e aggrediscono ragazzini con pistole ad aria compressa e motosega: denunciati tre giovani

La notte di Halloween, tre giovani di vent’anni avevano sparato con una pistola ad aria compressa contro un gruppo di ragazzini, ferendone due; quindi, li hanno terrorizzati impugnando una motosega e indossando una maschera di Ghostface, il serial killer della saga di film dell’orrore Scream di Wes Craven. Lo scherzo, di pessimo gusto, è stato però denunciato dai ragazzini e adesso i tre sono stati denunciati dai carabinieri di Noventa per lesioni dolose e minacce aggravate. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

L’episodio era avvenuto la notte di Halloween ma la notizia è stata resa nota solo ora, ad indagini concluse: i due minorenni feriti, che facevano parte di un gruppo più ampio per fare dolcetto o scherzetto, se la sono cavata con pochi giorni di prognosi. Aggressori e vittime non si conoscono. I tre autori della bravata si sono avvicinati al gruppetto in automobile, per poi abbassare il finestrino e puntare contro la pistola ad aria compressa, facendo fuoco diverse volte. Quindi, uno dei tre è sceso dalla macchina con il volto coperto dalla maschera di Ghostface, spaventando il gruppo.

I due feriti sono stati subito portati in ospedale a Noventa e sono immediatamente partite le immagini. I carabinieri sono quindi risaliti alla targa della macchina e ai tre che protagonisti in negativo dell’aggressione, che avrebbero subito riconosciuto le loro responsabilità.