Veneto decima regione più ‘stregata’ d’Italia: per Halloween si cercano costumi e zucche

Il Veneto si posiziona al decimo posto nell’Indice della Notte delle Streghe (INS) 2025 di Casinos.com , lo studio che analizza le ricerche Google per scoprire dove Halloween è più sentito e partecipato in Italia.Con un punteggio complessivo di 75,5 su 100, la regione mostra un entusiasmo crescente per la festa, trainato soprattutto dai dati su “costume Halloween” (90/100) e “zucca Halloween” (79/100).L’interesse per “festa Halloween” (74/100) resta alto, segno di un coinvolgimento diffuso tra scuole, locali e centri storici, mentre le ricerche per “dolcetto o scherzetto” (60/100) rivelano una tradizione più discreta, vissuta soprattutto nei contesti familiari.Dalle città d’arte alle località di provincia, il Veneto conferma così un approccio elegante e misurato a Halloween: meno eccessi, più gusto per i dettagli e per l’atmosfera.Le regioni più ‘stregate’ d’Italia – Top 10 (INS)



“Nel Nord-Est Halloween si vive con misura ma con grande partecipazione”, commenta Daniele Alfieri, analista di Casinos.com. “Il Veneto rappresenta bene questo equilibrio: meno clamore, più attenzione all’estetica e alla condivisione, tra eventi locali e decorazioni domestiche”.Il podio: Piemonte, Toscana e MarcheSul podio dell’Indice della Notte delle Streghe (INS) salgono tre regioni del Centro-Nord. Il Piemonte guida la classifica con 86,4 punti, grazie all’interesse record per “costume Halloween” (100/100) e “festa Halloween” (92/100). Segue la Toscana con 83,3 punti, trainata dalle ricerche per “costume Halloween” (96/100) e “zucca Halloween” (84/100), che riflettono un approccio più estetico e simbolico alla festa.Al terzo posto le Marche, con 82,5 punti e il primato assoluto per “festa Halloween” (100/100), segno di una tradizione ormai consolidata fatta di eventi, socialità e creatività diffusa.MetodologiaL’Indice della Notte delle Streghe (INS) è stato elaborato da Casinos.com incrociando i volumi di ricerca Google (ultimi 5 anni) relativi a quattro query chiave, normalizzate su scala 0–100 e ponderate come segue:

30% → “festa Halloween”



25% → “costume Halloween”



25% → “dolcetto o scherzetto”



20% → “zucca Halloween”

